Pablo Trincia e il disastro di Rigopiano | Non una semplice valanga

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo il successo della serie Dove nessuno guarda- Il Caso Elisa Claps – che ha varcato la soglia del mezzo televisivo per risvegliare una coscienza collettiva in tutto il paese –torna su Sky. Annunciato, infatti, per la prossima stagione un accordo di collaborazione con il podcaster e autore tv che per l’azienda firmerà inchieste e approfondimenti. Primo frutto di questo lavoro è E poi il silenzio – Ildi, podcast e docuserie Sky Italia e Sky TG24, realizzata da Chora Media. Si parte con il podcast in otto puntate da fine settembre, a cui seguirà una docuserie in cinque episodi in onda da metà novembre su Sky TG24 e Sky Documentaries. Al centro, la terribile vicenda che, nel gennaio 2017, letteralmente travolse l’Hotelavvenuta nel gennaio del 2017.