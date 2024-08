Osimhen tra Al Ahli e Chelsea

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Victor, attaccante del Napoli, sarebbe conteso da Al. Lo scrive nell’edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno. Gli arabi avrebbero offerto 30 milioni all’anno per il nigeriano e quasi 100 milioni al Napoli, con la presenza di una clausola rescissoria per l’Europa nel contratto. Gli inglesi, invece, avrebbero pronto un contratto da 20 milioni a stagione per lui, ma forse non basteranno perchè il bomber sembrerebbe vacillare davanti all’offerta dell’Ale propenso ad accettare l’offerta araba. Non solo: uscite e probabili entrate “L’Eintracht Francoforte, in questa fase di mercato è interessato solo alla formula di cessione a titolo definitivo per la Junior Dina Ebimbe. I dirigenti della SGE non sono disposti a concordare accordi di prestito adesso. La Ssc Napoli è in trattativa per il jolly 23. Ma non c’è accordo tra i club.