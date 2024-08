Omicidio Verzenisi cerca ancora arma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 11.20 Continua la ria Terno d'Isola,nel Bergamasco, dell'che un mese fa ha ucciso Sharon Verzeni,la barista colpita con 4 coltellate non lontano dall'abitazione dove viveva con il compagno. Tra le piste che si seguono per dare un nome all'omicida, anche quella del balordo, essendo la zona frequentata anche da spacciatori. Sil'uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere mentre percorreva la strada dove è stata uccisa Verzeni negli stessi minuti in cui è avvenuto l'