Nubifragio colpisce ancora il Sannio | strade allagate e disagi per la popolazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un nuovo violento temporale ha colpito ilnel pomeriggio di oggi, pochi giorni dopo l’eccezionale evento atmosferico registrato martedì a Benevento. Questa volta, il maltempo ha investito non solo la città, ma anche i centri del Mediocalore e l’Hinterland, causando raffiche di pioggia violentissime che hanno suscitato timore tra gli abitanti, molti dei quali ricordanol’alluvione devastante del 2015. In appena mezz’ora, la pioggia torrenziale ha provocato l’allagamento di, sottopassi e scantinati. Il sistema fognario, già messo a dura prova dalle piogge precedenti, è andato in tilt, aggravando ulteriormente la situazione. Momenti di paura si sono vissuti in via Galanti, al Rione Libertà, dove una famiglia ha visto l’acqua salire fino al primo gradino di accesso alla propria abitazione, mettendo a rischio la loro sicurezza.