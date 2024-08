Nel 2025 niente Vitrifrigo Arena E al vecchio palas servono ritocchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) La notizia ormai quasi certa è che il prossimo anno il Rof lascerà lae si sposterà completamente in centro. Le tre opere saranno messe in scena al teatro Rossini e all’Auditorium Scavolini: resta da decidere dove ne saranno ospitate due e dove una sola. Ma a proposito dell’Auditorium Scavolini, è evidente che non è uscito trionfatore dal Rof appena concluso, di cui ha ospitato la prima, il 7 agosto, le successive rapprsentazioni di "Bianca e Falliero" e poi la chiusura del 23 agosto con "Il Viaggio a Reims". Dopo anni di lavori, insomma, ilavrà bisogno di ulteriori interventi prima di essere davvero all’altezza del Festival. "Ma sono piccole cose", ci tiene a sottolineare l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Pozzi. "Nell’auditorium io ho visto le prove generali – racconta Pozzi –.