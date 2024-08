LIVE Cobolli-Bergs 4-6 5-2 US Open 2024 in DIRETTA | il belga chiude senza patemi il 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Rovescio vincente stretto! Forza! A-40 Con il dritto il romanista! 40-40 In rete il lungolinea di rovescio dopo il servizio. 40-30 Stranissimo scambio, spettacolare!si salva sulla pallata di, che poi varia alla grande con una smorzata cheprende con la moto. Una serie di colpi strani ma alla finecon la stop volley il romano! 30-30 In rete la palla corta di rovescio. 30-15 Per fortuna si stampa sul nastro il dritto d’attacco del. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Largo il dritto carico difensivo in cross di. 2-4 Tiene la battuta e accorcia il. 40-0 Servizio dritto e smash. 30-0 Servizio e smorzata. 15-0 Slice lungo di Flavio. 4-1 Gran prima e game! 40-30 ACE! 30-30 Doppio fallo. 30-15 Il nastro favorisce il