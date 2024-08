LIVE Bellucci-O’Connell 3-6 4-6 2-3 US Open 2024 in DIRETTA | break aussie anche nel 3 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Con un altro errore di dritto,cede per la terza volta la battuta. Adesso è quasi-impossibile. 0-40 Gratuito di dritto. Tre chance di. 0-30 Brutta volèe di rovescio in rete. Attenzione. 0-15 Doppio fallo. 2-2 Passa di rovescio l’. Ancora una volta evita i vantaggi al servizio. 40-30 Errore di rovescio a campo aperto. 40-15 Ace (11°). 30-15 Largo l’attacco di dritto dell’azzurro. 15-15 Palla corta in rete di. 15-0 In rete il dritto in palleggio di. 2-1 Niente rimonta stavolta! Avanti‘on serve’! 40-15 Lungo il dritto difensivo di. 30-15 Ottima smorzata! 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Lunga l’accelerazione di dritto lungolinea. 1-1 NOO di poco largo il dritto carico in cross di. 40-30 Implacabile, dritto sulla linea lungoriga di