Inter-Atalanta Inzaghi lancia Lautaro | formazioni e dove vedere la partita in tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano, 29 agosto 2024 – Primo big match stagionale a San Siro. L’di Simone, distante due punti dalla Juventus di Thiago Motta, capolista, ospita l’nell’anticipo della terza giornata. Si chiude il mercato venerdì 30 agosto con la sfida nerazzurra al Meazza, tra una squadra che vuole confermare lo scudetto sul petto e una che vuole inserirsi nella lotta, anche se ha dovuto inchinarsi al volere di Teun Koopmeiners ceduto alla Juventus. La Dea è reduce dalla vittoria in Europa League, ma anche da un inizio di campionato a corrente alternata (benissimo a Lecce, male a Torino) mentre l’, che ha chiuso il mercato a giugno con Taremi e Zielinski a parametro zero, più Martinez in porta, vuole ovviamente confermare il titolo, ma con un occhio di riguardo alla Champions League per ritentare l’assalto dopo la finale di due anni fa.