Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere come cambia la missione di Galadriel nella Stagione 2?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladirispetto alla primain questi nuovi episodi appena usciti in streaming su Prime Video La secondade Il: Glidelha fatto oggi il suo debutto su Prime Video con i primi tre episodi, continuando la storia, alquanto controversa, della Seconda Era della Terra di Mezzo e diSauron abbia piegato quel mondo verso il male. La primaponeva Lady(Morfydd Clark) al centro della storia, in un periodo molto diverso della sua vita rispetto alla "Signora" dei boschi di Lothlórien della Terza Era de Il. Nel corso dell'arco narrativo de Glidelinizia il suo percorso per diventare