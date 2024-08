Il mercato Si è concluso in dirittura d’arrivo lo scambio di laterali con il club etneo Restano calde le piste per Shpendi e Guarino Preso l’ivoriano Bouah Raimo va al Catania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Quasi duemila tifosi arrivati a Pisa di martedì sera. Non ha limiti il grande affetto verso la Carrarese che ha fatto il suo primo squillo nel campionato di serie B. La vittoria sul Sudtirol ha rasserenato ulteriormente un ambiente che comunque non ha mai perso fiducia nel lavoro di mister Calabro e nella forza dei suoi ragazzi. I tre punti sono stati presi come un piccolo mattoncino sul quale andare a costruire la salvezza. La società marmifera ha da sempre dimostrato di avere le idee ben chiare sulla strada da perseguire e anche in questi ultimi “caldi“ giorni dinon ha intenzione di cambiare spartito. C’è la volontà di migliorare ulteriormente questo organico ma sfruttando le opportunità che si presenteranno e con giocatori funzionali al progetto.