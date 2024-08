FOTO Incidente stradale a Benevento | 61enne in codice rosso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn gravesi è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in via Fratelli Rosselli, zona Pacevecchia all’altezza dello svincolo per contrada Perrillo, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente-lateralmente, causando il ferimento di due persone. L’impatto ha coinvolto una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento, entrambe guidate da donne. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda era condotta da una, mentre la Fiat Cinquecento era guidata da una giovane di 24 anni. A seguito dell’impatto, la donna alla guida della Fiat Panda ha riportato gravi ferite ed è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata inall’ospedale San Pio di. Le sue condizioni sono considerate serie, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sul suo stato di salute.