Fantastici Quattro | Le foto del set del reboot rivelano il primo sguardo alla Cosa

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) Fantastic Four: First Steps è attualmente in fase di riprese, e anche se i Marvel Studios vogliono mantenere ildeiavvolto nel segreto, non è possibile con il film che si gira su set esterni. Oggi sono trapelate nuovedel set cheilal design dei personaggi e ad alcuni sorprendenti effetti visivi pratici (trucco e protesi) utilizzati per creare Ben Grimm alias “La”, interpretato dstar di The Bear Ebon Moss-Bachrach. Ladel set che rivela Laè certamente sorprendente da vedere. I primi dettagli di Fantastic Four: First Steps facevano pensare che Moss-Bachrach avrebbe seguito la strada dell’attore di Hulk Mark Ruffalo, creando il suo personaggio attraverso una performance in motion-capture, che sarebbe stata poi completata con l’uso della CGI.