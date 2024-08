Dove vedere i sorteggi di Champions League in tv e streaming | via al nuovo regolamento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tra il calciomercato che si avvia alla sua chiusura e i campionati dei vari Paesi che hanno ripreso la competizione, i tifosi appassionati di calcio attendono con ansia anche la composizione del tabellone della nuova2024/2025. Isono attesi per le 18:00 di oggi, 29 agosto 2024, con l’Italia e la Germania che presentano, in virtù deldella competizione, ben cinque squadre. Per il Bel Paese si tratta di Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna le quali, insieme alle restanti formazioni europee, parteciperanno algirone unico della. Per il calendario definitivo, invece, sarà necessario attendere fino alla giornata di sabato 31 agosto.