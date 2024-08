Cobolli-Bergs oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) FlaviosfideràZizounell’incontro valido per il secondo turno degli US. Ostacolo belga per il tennista azzurro, che grazie ai recenti risultati a Washington e Cincinnati si è garantito di essere testa di serie ed ha debutto con un successo ai danni di Duckworth. A separare Flavio da un probabile terzo turno con Medvedev c’è il numero 80 del mondo, il belga, che all’esordio è stato costretto agli straordinari da Kotov, sconfitto solo al tie-break del quinto set. Tra i due non c’è alcun precedente;scenderà in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, giovedì 29 agosto, come terzo match dalle ore 17:00. La copertura televisiva degli Usè affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch.