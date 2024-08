Champions League 2024-2025 la guida | fasce sorteggio fase eliminatoria e classifica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Come funziona la nuova? Tantissime novità per il torneo europeo più prestigioso al mondo che, a partire da questa edizione, svecchia il proprio format. Qualche appassionato rischia di ‘restare indietro’ a causa dei tanti cambiamenti discussi in queste settimane e rischia di trovarsi spiazzato davanti davanti, ad esempio, a una gigantescache sostituisce i cari, vecchi, gironi. Per questo motivo CalcioWeb ha deciso di realizzare unapratica che possa rispondere a quanti più interrogativi possibili circa la nuova. Il format dellaAlla nuovaparteciperanno 36 squadre, 4 in più al numero massimo (32) delle edizioni passate.