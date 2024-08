Brogeda un tesoro nella borsa | le due donne del Qatar non la fanno franca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Como, 29 agosto 2024 – Avevano con loro un piccolo tesoretto, 68.976 euro, non dichiarati, e per questo sequestrati al valico autostradale di. Protagoniste due cittadine delprovenienti dalla Svizzera e dirette in Italia, intercettate dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa Territoriale (SOT) e dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso al valico autostradale di. All'interno delladi una delle dueè stata rinvenuta la somma di 12.276 euro, composta da franchi ed euro: è stato possibile ammettere l'interessata al beneficio dell'oblazione con il pagamento della sanzione immediata di 200 euro, non essendo incorsa in analoghe violazioni negli ultimi cinque anni. L'altra donna aveva con è la somma di 56.700 euro, anche in questo caso composta da franchi ed euro- 45.500, divisi in 91 banconote da 500 euro.