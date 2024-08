Zelensky | Riuscito il test sul nostro primo missile balistico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha recentemente dichiarato che ildel(capace di portare una o piùate esplosive) sviluppato interamente in Ucraina è stato un successo. Questo risultato, considerato un traguardo fondamentale per le capacità difensive del Paese in guerra contro la Russia, ha sollevato preoccupazioni a livello internazionale, non soltanto a Mosca. Escalation militare in Ucraina Ila cui ha fatto riferimentoè frutto di un progetto sviluppato autonomamente dalle industrie ucraine. Le quali hanno lavorato intensamente negli ultimi anni per raggiungere questo obiettivo. L’importanza strategica di questorisiede non solo nelle sue capacità offensive e difensive, ma anche nel significato simbolico che rappresenta.