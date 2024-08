Ultime Notizie Roma del 28-08-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le persone sono disperse per via di una frana causata dal maltempo nella frazione di talanico nel comune di San Felice a Cancello nel casertano non si hanno piùdi un uomo di 42 anni la madre di 72 due si sarebbero recati nel pomeriggio di ieri presso un loro appezzamento di terreno con una Tecar e non avrebbero fatto più ritorno 10 prestine si sono morti nei razzi israeliani nel nord della cisgiordania occupata Lo ha reso noto La mezza luna rossa ieri un arabo italiano era stato ucciso in scontri con i coloni vicino a Betlemme per rappresaglia massa ha chiesto una giornata di rabbia mobilitazione dell’Esercito Italiano annunciato di aver portato in salvo un ostaggio da un tunnel nella striscia di Gaza andiamo in Ucraina dopo aver visitato la centrale russa nella regione è il ...