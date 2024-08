Tragedia | Ritrovato Senza Vita Mario Donati Scomparso da Due Giorni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'Aquila -, 64 anni,duefa da L'Aquila, è statomorto sul greto del fiume nei pressi di Porta Napoli. Il corpo dell’uomo, originario di Arezzo, giaceva riverso sui sassi, non lontano dalla zona di San Marciano. Le ricerche, coordinate dalla prefettura, avevano coinvolto tutte le forze dell’ordine, inclusi i cani del centro cinofili dei carabinieri di Firenze, giunti sul posto per seguire le tracce dell’uomo.era uscito di casa nel primo pomeriggio di domenica, lasciando la moglie nell’abitazione situata in pieno centro. La denuncia di scomparsa, formalizzata dai familiari presso la stazione dei carabinieri dell'Aquila, aveva dato il via a un’ampia operazione di ricerca, estesa anche fuori regione.