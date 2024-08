Termina la squalifica di Tonali | felice per la prima volta in 11 mesi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Voglio aiutare le persone in difficoltà, perché sono in una posizione davvero fortunata, soprattutto adesso sto tornando a giocare“. Sono le parole espresse da Sandro, di ritorno ai calcio giocato dopo ladi 10per il calcioscommesse. “Sono tornato in Italia sedici volte per sedici meeting con la Federazione, con i bambini. È importante sia per me che per i giocatori giovani, perché è un problema di vita, ancorche per i giocatori di calcio. Noi siamo così fortunati, non abbiamo certi problemi come chi si alza al mattino e va al lavoro. La vita è così differente e la gente con cui sono stato a contatto mi ha aiutato, come il mio psicologo, i giovani in Italia, ho parlato con loro e qualsiasi persona che voleva aiutarmi“, ha aggiunto. “Sonoper lanegli ultimi undici, sto bene perché so che la squadra era con me, i tifosi anche.