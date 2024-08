Siria Pingo bullizzata dalle altre ragazze di Temptation Island? Parla lei

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In queste ore è scoppiato il caos tra alcune ex protagoniste di. Tutto è nato nel momento in cui l0influencer Alessandro Rosica ha accusato Alessia Pascarella e Lino Giuliano di avere un accordo con Alfonso Signorini per il Grande Fratello e per mettere in scena un nuovo teatrino durante l’imminente edizione del reality show. L’influencer, però, ha anche dichiarato di essere venuto a conoscenza di queste informazioni da fonti certe, ovvero, una talpa appartenente alla cerchia di amicizie di Alessia a. I dubbi, in un primo momento, sono ricaduti su, a causa di un errore di comunicazione da parte di Rosica. Quest’ultimo, però, ci ha tenuto ad intervenire per spiegare la situazione ma, a quanto pare, questo non è servito a placare gli animi.