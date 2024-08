Re Carlo ‘aperto a una tregua con Harry’ grazie ai consigli dei leader religiosi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ReIII avrebbe riflettuto sulla questione che riguarda il principe Harry. Il Sovrano, infatti, avrebbe ricevutodaspirituali che lo hanno portato a considerare di ricucire la sua relazione con il figlio. Come ha appreso il Mail on Sunday, avrebbe tratto conforto dalla loro guida spirituale, nel periodo in cui affronta sia la morte dei suoi genitori che le sfide del suo nuovo ruolo. Il tabloid inglese ha riportato la versione di una fonte vicina a reIII, secondo cui da quando ha ereditato la corona, ha dedicato più tempo all’esplorazione delle teologie e all’insegnamento dei loro principi centrali. Il Sovrano, con l’aiuto di guide spirituali, avrebbe riflettuto anche sulla natura del perdono. Di conseguenza avrebbe pensato al suo rapporto con il figlio minore, il principe Harry.