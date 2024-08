Rapsodia manzoniana il nuovo docufilm in mostra a Venezia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) LECCO. È unsu Alessandro Manzoni, che verrà trasmesso anche sulla Rai. L’opera è nata da monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo della Cei, ormai ex prevosto di Lecco di cui è stato pastore dal 2018 fino a questi giorni, nominato segretario generale Fondazione Pontificia Gravissimum educationis della Santa Sede, e da Davide Rampello, regista televisivo direttore artistico e inviato di Striscia la notizia. Il progetto verrà presentato in anteprima domenica aalla Biennale del cinema. "È un atto d’amore per Lecco, la sua storia, la sua cultura", sono le parole di monsignor Davide Milani. Il suo lascito è un racconto sull’autore dei “Promessi sposi“. Ilverrà trasmesso probabilmente in prima serata su uno dei canali Rai e poi sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.