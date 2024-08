Pd partito delle poltrone paragrillini Schlein assenteista | Renzi e i due anni di attacchi continuati ai dem con i quali ora vuole allearsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Matteotorna come ospite a una festa del Pd, quellaMarche: a Pesaro viene intervistato da Matteo Ricci, oggi europarlamentare dem. Il tema portante è ovviamente il suo ipotetico ruolo nel “campo largo”, cioè tra i partiti alleati dei dem in una coalizione di centrosinistra. Al di làperplessità della base Pd su un ritorno dell’ex premier, emerse chiaramente negli ultimi giorni e anche al netto del reale valore elettorale di Italia Viva, il punto sono le dichiarazioni al veleno che lo stessonon ha risparmiato, anche in tempi recentissimi, a quello che fu il suo. Negli ultimi duenon sono mancati glialla nuova segretaria del Pd, Elly, e al gruppo dirigente dem. Qui alcuni esempi.