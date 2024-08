Osimhen-Al-Ahli incontro a Roma | offerta shock da 30 milioni l’anno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’Al-alza la posta per Victor. Summit atra l’agente Calenda e il DS del club saudita. L’Al-fa sul serio per Victor. Il club saudita ha messo sul piatto un’che fa tremare i polsi: 30di euro alper quattro stagioni. Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela gli ultimi sviluppi: “Come raccontato nelle ultime ore dalla nostra redazione, c’è stata un’apertura dell’attaccante. E a breve è previsto untra l’agente die il direttore sportivo del club saudita.” L’decisivo si terrà a. Di Marzio aggiunge: “A breve è previsto untra Roberto Calenda, agente di, e il direttore sportivo dell’Al-.” L’monstre sembra aver fatto breccia. Il giornalista spiega: “Nelle scorse ore l’Al-ha aumentato l’precedente presentata al Napoli per Victor