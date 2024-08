Ormai è tutto un' esperienza | ma da quando ha un significato positivo?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In conclusione di questa estate 2024, spero vorremo piantarla con tutte queste “esperienze”. Il termine “” è stato negli ultimi anni fra i più inflazionati, spesso nella sua ancora più esotica accezione di “experience”.è diventato un’: dalle vacanze “esperienziali” alle mostre “immersive” (che paiono visite a musei allagati se non sommersi, con i visitatori in scafandri da palombaro e le guide come tanti sommozzatori), fino ai massaggi o alle saune – che non lo fai “un percorso sensoriale” alle terme? Ogni borgo medioevale, ogni evento in città, ogni attrazione turistica, ti promette anzi garantisce che sarà “un’”. Quest’estate, su un’isola, un ristoratore porgendomi il menù mi ha presentato la loro cucina come molto ricercata e curata, “il nostro chef vi farà vivere un’”.