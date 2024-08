Nicole Kidman sulla scelta di recitare nei blockbuster | Non li ho fatti per i soldi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L'attrice ha raccontato che le sue decisioni nell'apparire in diversinon hanno mai avuto a che vedere con il compenso percepito In una nuova intervista rilasciata a L'Officiel,ha dichiarato di non essere mai stata interessata aiquando ha accettato diin un grande film hollywoodiano. Dato che la vincitrice dell'Oscar è stata in larga parte acclamata per il suo lavoro nei film indipendenti e nei drammi da Oscar, viene sempre messa in discussione ogni volta che firma perin grandi franchise come accaduto con Aquaman o Batman Forever del 1995. "Tutti mi chiedono: 'Perché lo stai facendo?'".ha ricordato la confusione suscitata dal suo casting per Batman Forever nel ruolo della dottoressa Chase Meridian.