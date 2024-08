Nel Regno Unito aprirà un centro di sviluppo di proteine alternative alla carne

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ilunnazionale per l'innovazione delleper portare sul mercato nuovi alimenti rispettosi dell'ambiente. Il progetto, che prevede un investimento da 38 milioni di sterline per i prossimi cinque anni, di cui 15 milioni stanziati dal governo, mira a creare undi innovazione paneuropeo per garantire una fornitura continua disicure, gustose, accessibili e sane, che supportino anche gli obiettivi Net Zero e garantiscano la sicurezza alimentare e dei mangimi del. Un'iniziativa che va a concretizzare il piano del Paese annunciato nel dicembre scorso e che prevedeva forti investimenti nel settore della biologia ingegneristica. Le realtà protagoniste del progetto «Questo nuovorivoluzionario testimonia la ricerca all'avanguardia sullegià in corso all'Università», ha dichiarato il prof.