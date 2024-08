Liguria elezioni regionali | ecco tutti i nomi dei candidati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, il 2024 vedrà al voto per leanche, Emilia Romagna e Umbria Dopo le lezioni europee che si svolte ad inizio estete, tra la fine di quest’anno e la primavera del 2025, arriverà una tornata diper alcune regioni del nostro paese. La regionead esempio, si è vista costretta ad anticipare di un anno lein seguito alle dimissioni del governatore Giovanni Toti, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria che lo ha portato anche all’arresto. Centrodestra e centrosinistra proprio in questi giorni stanno affilando le armi per la presentazione della lista dei. Lein– Cityrumors.