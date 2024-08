Isola dei Famosi 2024-2025 spuntano i primi nomi del cast | dai concorrenti al famoso inviato

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sebbene manchi ancora molto per rivedere la nuova edizione dell’deisul piccolo schermo, gli esperti fanno circolare già alcune notizie in merito. Il motivo è presto detto: il reality vuole dimenticare la passata stagione e ricominciare a marzo con parecchi cambiamenti. Si vocifera, infatti, che l’intera conduzione cambierà, così come l’. E non solo, perché emergono già isulla lista degli autori. Tra questiex gieffini, ex allievi di Amici, e attori molto amati sul piccolo schermo.dei: arriva la nuova edizione Il nuovo palinsesto di Mediaset vedrà ancora una volta l’dei, la quale partirà all’insegna dei cambiamenti. Vladimir Luxuria, non a caso, lascerà il posto di conduzione a Elenoire Casalegno, la quale passa di fatto da inviata a presentatrice del reality.