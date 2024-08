Gran Premio di Monza 2024 | ultimi preparativi quando apre la fan zone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024)– A Maranello il morale è alto. Il podio olandese serviva. Fred Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, sa bene che era il “bagaglio” più utile da mettere in valigia prima di partire in direzione di. Alla vigilia deld'Italia, l'autodromo è pronto ad accogliere i 300mila spettatori attesi nel weekend. Tifosi del Cavallino soprattutto. Del resto “per noi è speciale perché sappiamo di poter contare sul supporto di decine di migliaia di nostri tifosi che sono pronti a spingerci al massimo e, giustamente – riconosce Vasseur -, pretendono da noi deidi risultati”.finali Avranno gli occhi puntati addosso. E 31 maxischermi disposti lungo tutti i 5.793 metri di pista che consentiranno al pubblico di non perdersi nulla di ciò che accade in prova e in gara. I motori, però, si accenderanno soltanto venerdì mattina.