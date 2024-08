Calano Pil e fiducia la Germania non riparte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo il lieve aumento del trimestre precedente, in primavera l’economia tedesca ha nuovamente rallentato. Il prodotto interno lordo, infatti, è diminuito dello 0,1%, confermando la stima iniziale di fine luglio di Destatis, l’ufficio federale di statistica della. Risulta peggiore del dato previsto dagli analisti anche ladei consumatori tedeschi: l’indice Gfk, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -22 punti, in calo rispetto al -18,6 punti di agosto. "A quanto pare l’euforia dei consumatori tedeschi innescata dai Campionati europei di calcio è stata solo una breve fiammata ed è svanita con la fine del torneo", commenta Rolf Buerkl del Nuremberg Institute for Market Decisions che compila l’indice insieme a Gfk.