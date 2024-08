Beetlejuice Bettlejuice un filmaccio maldestro e malriuscito apre il Festival di Venezia Ma Michael Keaton è sempre saettante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una delle più grandi torture al cinema è essere obbligati a vedere un sequel. Tortura ancor più grande è vedere, film d’apertura Fuori Concorsoaldi, sequel di(1988). Certo, Tim Burton, Monica Bellucci, Winona Ryder e Jenna Ortega – tra gli altri – sul red carpet delè colpo mediatico da maestri. Ma è altrettanto certo cheè un, in una sola parola: terrificante. Se, come ha spiegato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, “abbiamo (come Biennale ndr) la responsabilità civile, poetica e politica della bellezza” allora con il nuovo stracotto film di Burton, messo addirittura in apertura di, dobbiamo chiamare un avvocato e imbracciare il codice della bellezza.