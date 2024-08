US Open 2024 Fognini fuori al primo turno | Machac vince in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabioesce di scena aldegli US. L’azzurro – tormentato anche da qualche problematica di natura fisica – è stato battuto in tre set dal ceco Tomascon il punteggio di 7-5 6-1 6-3. L’avvio è da dimenticare. Il veterano azzurro cede il servizio a zero nel secondo game e si ritrova sotto 3-0 dopo sette minuti di gioco. Alla quinta chance del settimo gamefirma il controbreak, conche rischia tanto concedendo altre due palle break nel nono gioco. Alla fine il numero 39 al mondo riesce a salvarsi e a portare il punteggio sul 4-5. Una svolta decisiva perché sul 5-6sfrutta i regali dell’azzurro e al secondo set point chiude il periodo prima del tie break. Dura solamente quarantatré minuti invece il secondo set.