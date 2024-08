Temporali nelle Marche | disagi ad Ascoli le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Ancona, 27 agosto 2024 — Il maltempo è tornato di nuovo a inizio settimana e, così come l’Emilia-Romagna, ha colpito anche le. Nella mattinata di oggi le piogge sono caduteprovince di Fermo e, oltre che nell’entroterra Pesarese. Precipitazioni che si sono estese a tutto l’arco appenninico nel pomeriggio, risparmiando le zone della costa, dove il sole è tornato a comparire in mezzo alle nuvole. Nuvole che resteranno giusto nell’entroterra Ascolano e in quello Pesarese in serata, mentre nel resto del territorio sarà prevalentemente sereno. Il maltempo che ha colpito di mattina non ha comunque risparmiato il territorio di. In particolare il centro-città, dove qualcheo è stato vissutovie Saladini e Grifi (delle vere e proprie pozze d’acqua) oltre all’allagamento del sottopasso di via Indipendenza.