Studenti contro turisti quanto costa un posto letto nelle città italiane | Mi propongono garage e cantine

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Con l’estate ormai agli sgoccioli universitari e lavoratori tornano a popolare leche hanno destinato come luogo delle loro attività. Ma una sfida si rinnova ogni anno: quella di trovare un tetto sotto il quale dormire senza spendere un patrimonio. Un fenomeno visto anche in Spagna. L’impresa però è ardua: una Milano in zona universitariain media 637 euro, a Bologna 506, a Roma 503. Ad accrescere le difficoltà la decisione di molti proprietari di casa di rendere disponibili le proprie abitazioni ad affitti brevi su piattaforme come Airbnb: «Così guadagna il doppio», spiega una precaria sentita da Repubblica. I numeri degli affitti brevi Nella nostra penisola gli affitti brevi sono in tutto 620mila. Dieci anni fa erano circa 89mila. In compenso le case sfitte, secondo stime Istat, raggiungono quota 10 milioni.