Portici | aggredisce i poliziotti Arrestato un 45enne dalla Polizia di Stato

(Di martedì 27 agosto 2024), uomoper resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito gli agenti Nella decorsa notte, gli agenti del Commissariato di-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa,  sono intervenuti aper la segnalazione di un soggetto molesto. I, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo, in evidentedi agitazione, che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze finché non èbloccato dopo una colluttazione. Per tale motivo, ildi Torre del Greco con precedenti di, anche specifici, ètratto in arresto per  lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale L'articoloundiproviene da Punto! - Il web magazine.