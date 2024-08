Osimhen il Psg prepara un’offerta last minute di 50-60 milioni Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Di Marzio sul proprio sito comunica che il Psg non ha mollato Victorche a Napoli continua ad allenarsi a parte. I francesi potrebbero tornare a bussare alla porta di De Laurentiis con una offerta di 50/60 milioni. Meno della metà della clausola fissata per il centravanti nigeriano. Di Marzio: Il Psg non molla Victor Sul sito del giornalista si legge: “Complice l’infortunio di Gonçalo Ramos, il Psg cerca ancora un attaccante e non molla Victor. Il club francese potrebbe presentareal Napoli per il nigeriano, mettendo sul tavolo 50/60 milioni di euro. Toccherà poi al Napoli decidere se accettare o meno“., non si può escludere che rimanga (Sky) Le ultime notizie di calciomercato da Sky Sport. Il Napoli lavora alle operazioni in ingresso. Lukaku ai dettagli, così come Gilmour. I due presto potrebbero sostenere le visite mediche.