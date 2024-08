Nessun costo extra per i posti sugli aerei degli accompagnatori di minori e disabili | respinto dal Consiglio di Stato l’appello proposto da Ryanair

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)diboccia appellocontro l’Enac, si era opposta alla sentenza del Tar del Lazio di novembre 2022.per idi. “Ildiconferma la piena legge del provvedimento dell’Enac che ha interdetto, per ragioni di safety, la richiesta di costida parte delle compagnie aeree per la prenotazione del posto contiguo aglidei passeggeridi 12 anni e dei, ritenendola pratica commerciale”, fa sapere l’Ente nazionale per l’aviazione civile. Secondo la tesi di, non accolta daldi, spiega l’Enac, la normativa comunitaria non prevedrebbe alcun obbligo in base al quale la vicinanza tra minore e accompagnatore debba essere gratuita.