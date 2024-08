Nel Valdarno superiore su bici d’epoca presentata la ciclostorica ‘La Marzocchina’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Firenze, 27 agosto 2024 - Partirà infatti dai piedi del maestoso loggiato di palazzo d'Arnolfo la dodicesima edizione de ‘La, ladel: appuntamento i 7 e 8 settembre a San Giovanni(Arezzo). Una scampagnata tra amici, con vecchie, attraverso i centri storici e le splendide campagne del. Una sana giornata a base di due ruote, polvere, tante risate e buon cibo. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Due percorsi da 39 km e da 62 km studiati sia per i meno che per i più allenati, tracciati che si snodano nel cuore della Toscana, attraverso borghi e paesaggi incantati, di cui circa 22 chilometri di strade bianche chiuse al traffico nell'area mineraria Enel di Santa Barbara. L'iscrizione, si legge in una nota della Regione, è gratuita.