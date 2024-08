Marta Luisa di Norvegia | la Famiglia Reale non apparirà nelle foto del matrimonio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Le nozze della principessadisono previste tra pochissimi giorni. Molta è l’attesa intorno alle nozze della principessa, che ha rinunciato al suo status di Altezza. Finora dal Palazzo sono trapelate poche informazioni sul. Una di queste riguarda il fatto che potrebbero non essercidella coppia con gli altri membri dellanorvegese. La principessadi, figlia di re Harald e della regina Sonja, sposerà lo sciamano Durek Verrett all’Hotel Union i Geiranger inil 31 agosto. La rivista Hello! ha annunciato che si occuperà in esclusiva delle nozze. La Norwegian Broadcasting Company (NRK) ha anche riferito che i diritti televisivi delle nozze sono collegati a Netflix.