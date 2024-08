Marito e moglie si fingono turisti a Fermo invece sono spacciatori di cocaina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Si spacciavano per, ma in realtà erano trafficanti di, che avevano la loro base logistica a Monte Giberto. Una doppia vita che però non era sfuggita all’occhio attento ed esperto dei carabinieri, che li avevano fermati e arrestati mentre erano pronti per immettere alcune dosi di droga sul mercato. In manette erano finiti, entrambi albanesi: 40 anni lui, 39 lei. Entrambifiniti alla sbarra e, al termine del processo,stati rispettivamente condannati a quattro anni e due anni e otto mesi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto era partito dal centro storico di Macerata dove gli investigatori dell’Arma avevano notato i due che si aggiravano con fare sospetto e così avevano iniziato a pedinarli e a tenerli sotto controllo per diversi giorni.