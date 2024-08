Lukaku-Napoli ci siamo | domani visite e firma con De Laurentiis – SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Romeluatteso a Roma per lemediche con il. L’affare è in dirittura d’arrivo: incontro con ADL per la. I dettagli dell’operazione. Ilè ad un passo dal colpo Romelu. L’attaccante belga è pronto a vestire l’azzurro, con lemediche programmate pera Roma. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, conferma l’imminente arrivo del bomber: “Romeluè ormai vicinissimo al. Le parti stanno definendo i dettagli finali per l’accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto dell’attaccante belga.” Il countdown è iniziato. Di Marzio aggiunge: “L’accordo finale tra ile l’entourage di Romeluè ormai definito. Già in giornata dovrebbe arrivare l’intesa totale.