La moglie di Lautaro salva il figlio dalla caduta di uno specchio Sui social il video choc

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 – Il cuore di mamma regala superpoteri (o quasi). Proprio come quelli che ha sfoderato ladel bomber dell’Inter,Martinez. Agustina Gandolfo, influencer argentina, hato ilTheo di un annodi uno. Ildelle telecamere di sicurezza, pubblicato sulla paginadella modella (e ora non più presente), mostra il secondogenito della coppia avvicinarsi e toccare lodella cabina armadio di casa Martinez. Unoevidentemente solo appoggiato alla parete, che dopo qualche tocco comincia a franare sul piccolo. A fermarlo appena in tempo è proprio Agustina, che con uno scatto degno del marito attaccante ferma l’oggetto eil bimbo da una situazione particolarmente pericolosa. A corredo del filmato postato su Instagram, c’era anche la didascalia: “Theo mi fa venire un infarto”.