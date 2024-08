Incendio a Garbatella | in fiamme due auto distrutte nella notte

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Due Smart avvolte dallea Roma, indagini in corso per determinare le cause dell’. DueSmart sono stateda unnel quartierea Roma. Le vetture, appartenenti a proprietari diversi, erano parcheggiate in strada quando sono state avvolte dalle. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Roma, che hanno domato l’. Al momento, le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che stanno conducendo le indagini per stabilire se si tratti di un incidente o di un atto doloso.