Il credito sociale in Australia

(Di martedì 27 agosto 2024) Ci avete segnalato un post su X sostenendo che la notizia stia circolando moltissimo, io purtroppo sono ancora in viaggio e non ho tempo di mettermi a verificare quanta viralità abbia raggiunto il breve video che accompagna il post, ma ho il tempo – quello sempre – di fare qualche verifica. Partiamo dal post, pubblicato dal profilo Twitter/X @OrtigiaP il 21 agosto 2024, e che ho screenshottato nel caso venga rimosso: Post che nel testo riporta queste parole:  SI COMINCIA INI cittadinini dovranno presto avere 100 punti disul loro documento d’identità DIGITALE per utilizzare i social media e la polizia avrà accesso a TUTTI gli account, compresa la messaggistica privata.