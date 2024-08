I nuovi occhi elettronici su Monza Altre 11 telecamere per fine anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Verrattivate11di sorveglianza ada qui a, "con l’obiettivo di arrivare a 200 apparecchiature in città entro ladel 2024". A dirlo è l’assessore al commercio e alla transizione digitale Carlo Abbà. Iarrivi andra rinfoltire una videosorveglianza che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo, raddoppiando dalle 93del 2017 alle oltre 180 di oggi, soprattutto grazie a bandi regionali e nazionali. E anche in questo caso l’iniziativa deriva da un bando, quello della Regione per i Distretti urbani del commercio 2022-2024, a cui il Comune ha aderito con il progetto “sicura, viva, attrattiva“, che ha previsto tutta una serie di opere pubbliche e di azioni di aiuto alle attività private.