Emily in Paris Stagione 4 parte 2 | Netflix rilascia il trailer

(Di martedì 27 agosto 2024)ha pubblicato ildella secondadella quartadiin, che si trasferirà a Roma nelle ultime puntate. “A volte tutto ciò di cui hai bisogno è una nuova prospettiva“, anticipa la clip tra le inquadrature di(Lily Collins) con Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) nella Francia innevata e la nuova assunta da Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Genevieve (Thalia Besson), un’altra dipendente americana che si unisce a Savoir. La tensione cresce trae Gabriel, dato che Camille non ha ancora rivelato di non essere incinta del suo ex fidanzato. Nel frattempo, Marcello (Eugenio Franceschini) potrebbe trasformarsi in qualcosa di più di una risorsa aziendale per, dato che arriva per la prima volta a Parigi “per esplorare alcune opportunità di business“.