Crypt Custodian | Uscita annunciata con tanti dettagli e Trailer

(Di martedì 27 agosto 2024) Kyle Thmpson e Top Hat Studios sono lieti di annunciare il lancio di, previsto per il 27 Agosto su PC, PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch, un titolo che combina esplorazione ad enigmi e combattimento in puro stile Zelda.sta arrivando! Ecco quando Nel gioco vestite i panni di Pluto, un gatto condannato ad un destino inaspettato, essere il custode dell’oltretomba per l’eternità , confrontandosi con un ambiente popolato da dannati, bestie e segreti di ogni sorta. Il titolo è caratterizzato da biomi interconnessi tra di loro e scenari di vario tipo, ricco di enigmi da risolvere e pericoli da sconfiggere. Ogni angolo del mondo di gioco cela un segreto, per gli appassionati del collezionismo e del mistero.