Cresce la raccolta differenziata di carta in Campania +43% Ma resta sotto la media nazionale e del Sud

(Di martedì 27 agosto 2024) Ladie cartone intorna are e nel 2023 supera le 230.000 tonnellate registrando un incremento del 4,5% rispetto al 2022. È quanto si evince dal 29° Rapporto Annuale sullae riciclo die cartone in Italia realizzato da Comieco, Consorzioper il Recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici. “Nonostante la crescita e i segnali positivi registrati in tutte le province, sono ancora molti i margini di miglioramento: i cittadini campani hanno, infatti, differenziato 41,8 kg, risultato ancora lontano dalladel Sud (49,6 kg/ab) e(64 kg)”, commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “A questo si aggiunge un tasso di intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti dell’8,6%, valore più basso a livello”.